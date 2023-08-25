إحباط خمس محاولات تهريب وحجز بضائع بقيمة 314 ألف دينار

تمكنت وحدات من الأمن العمومي والمروري وحرس المرور من إحباط خمس عمليات تهريب خلال ليلة أمس الخميس، و حجز بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر قدرت قيمتها بحوالي 314 ألف دينار

ووفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني، فقد ضبطت الوحدات المرورية بجلمة حافلة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كمية من المواد الغذائية حيث قدرت قيمتها الجملية بحوالي 131 ألف دينار .

كما تمكنت وحدات الأمن العمومي وحرس المرور بقابس و مارث من ضبط أربع سيارات محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كمية من المواد الغذائية و الأجهزة الإلكترونية و التي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 183 ألف دينار