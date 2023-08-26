عاجل: جامعة التعليم الأساسي توجه نداء هام لمنظوريها..

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم السبت 26 أوت 2023، منظوريها الى مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة جراء إعفاء مديريها على خلفية الالتزام بقرار الحجب .

كما دعت الجامعة في بيان لها اليوم كافة الهياكل النقابية الى الامتناع عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسناد انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب.

وإعتبرت أن الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي في هذه الحركة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاعرة قد يشكل مدخلا لعمليات إسناد لا تقيم وزنا لمبدأ التناظر أي قائمة على أساس التعيين، بالإضافة الى أن إدراج أسماء بعينها لنقابيين وناشطين باعتبارهم مترشحين لإدارة مدارس شاغرة هي عملية إرباك مقصودة غايتها التستر على حقيقة ما تعتزم الإدارة إنفاذه.