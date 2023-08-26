كأس الاتحاد الافريقي /الدور التمهيدي الأول- إيابا : نتائج جزئية

خسر آزام (تنزانيا) الرهان رغم فوزه على ميدانه امس الجمعة على باهير دار سيتي (اثيوبيا) 2-1 في اياب الدور الاول لتصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

ولجا الفريقان الى ركلات الترجيح باعتبار فوز باهير دار سيتي ذهابا بنفس النتيجة . وتاهل الفريق الاثيوبي بركلات الترجيح 4-3

ومن جهته دخل النادي الجيبوتي ” أرتا سولار” التاريخ بأن أصبح أول فريق من بلده يبلغ الدور الثاني من تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي بعد فوزه ذهابا و ايابا على هورسيد الصومالي 3-صفر.

ولم يسبق لفريق من جيبوتي أن تأهل إلى ما بعد الدور الأول.

ولكن نادي أرتا يواجه تحديًا كبيرا باعتباره سيلاقي الزمالك المصري في الدور الثاني .

ويستضيف نادي أرتا مباراة الذهاب في 15 سبتمبر قبل السفر إلى مصر لمباراة العودة في 29 سبتمبر.

وفي ما يلي نتائج جزئية لمباريات إياب الدور التمهيدي الأول لمنافسة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم للموسم (2023-2024) :

الخميس:

إياب ذهاب

هورسيد (الصومال) – تاهل آرتا سولار (جيبوتي) 0-3 0-3

تاهل آرتا سولار (جيبوتي)

الجمعة:

آزام (تنزانيا) – باهير دار سيتي (اثيوبيا) 2-1 1-2

تاهل باهير دار سيتي (اثيوبيا) بركلات الرجيح 4-3

السبت: الذهاب

لاباس (السيشل – لوبيتو (انغولا) 1-2

المريخ جوبا (جنوب السودان) – هايدوب (السودان) 1-0

آماديو جيكانو (كوت ديفوار)- أ س سي كارا (طوغو) 1-0

أكاديمية سوار (غينيا) – ودادية الجمارك (موريتانيا) 2-2

الملعب المالي (مالي) – واتانغا (ليبيريا) 3-1

اولمبي الشلف (الجزائر) – بندل (نيجيريا) 0-1

الأحد:

يكو (زنزيبار) – سينغيدا بيغ ستارز (تنزانيا) 1-4

الهلال (ليبيا) – كاكامينغا (كينيا) 0-0

إلجيكو بلوس (مدغشقر) – غابورون (بوتسوانا) 1-0

مايسترو يونايتد (زامبيا) – كانو سبور (غينيا الاستوائية) 1-1

دريم (غانا) – ميلو (غينيا) 1-1

أبو سليم (ليبيا) – أولمبيك باجة 1-0

ايتوال فيلانت (بوركينافاسو) – كازا سبور زيغنشور (السنغال) 1-1

لوتو (البنين) – الفتح الرباطي (المغرب) 0-3

الجمارك (النيجر) – كالون (سيراليون) اجل

فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) – بال لوميار (جزر القمر) انسحاب بال لوميار

سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) – يونغ بوفالوز (اسواتيني) انسحاب بوفالوز

حي العرب (السودان) – إيغل نوار (البورندي) انسحاب حي العرب