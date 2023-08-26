معركة في دوار هيشر تنتهي بجريمة قتل: القبض على القاتل

قبضت وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة ووحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة، مساء أمس الجمعة، على مرتكب جريمة قتل، جدّت يوم 17 أوت الجاري، وراح ضحيتها شاب أصيل معتمدية دوار هيشر، إثر معركة في حيهما السكني، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المتهم متورّط في إحدى جريمتين جدتا في نفس الليلة بنفس المعتمدية، وتعهدت بهما فرقة الابحاث والتفتيش بالمنطقة بموجب إذن من النيابة العمومية بمنوبة، حيث نجحت في ايقاف مرتكب الجريمة الاولى في وقت وجيز، فيما تحصن مرتكب الثانية البالغ من العمر 27 عاما بالفرار.

وقد توفّقت الفرقة، بعد عملية تحري وبحث دقيق، في تحديد مكان اختفاء المتهم بمنزل اقاربه بوادي الليل والقبض عليه لتسليمه للعدالة من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد، علما أنّ الجريمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة.

يُذكر أن النيابة العمومية أذنت بمواصلة الاحتفاظ بوالد المتهم على ذمة التحقيق والافراج عن والدته بعد ايقافهما ليلة الجريمة على خلفية مشاركتهما في المعركة.