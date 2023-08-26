هيئة المحامين تنعى مدير المعهد الأعلى للمحاماة الأسبق الهادي التريكي

نعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم السبت، المحامي الهادي التريكي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 75 سنة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الفقيد شغل منصب مدير المعهد الأعلى للمحاماة، ومنصب كاتب عام الهيئة سابقا وعضوا بالهيئة لعدة دورات.

وأضافت أن الأستاذ الهادي التريكي قامة مهنية وعلمية وقانونية ومرجعا لأخلاقيات المهنة كما يصنف كأحد شيوخ المهنة ورمزا من رموزها وعلما من أعلامها.

وقالت ” قضى الفقيد بمهنة المحاماة 44 سنة، باشر أثناءها المهنة بشرف وأمانة وكانت مثالا يحتذى به في المعاملة الحسنة والأخلاق الحميدة”.

وولد التريكي بمدينة صفاقس في 11 أفريل 1948، وناله شرف الالتحاق بمهنة المحاماة بتونس فتم ترسيمه بجدول المحامين لدى التمرين سنة 1979 ليرسم لاحقا بجدول المحامين لدى الاستئناف سنة 1980 وبجدول التعقيب سنة 1989.