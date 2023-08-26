عاجل/الجامعة تفتح النار مجددا على الترجي: ”بهذا الفصل يحق لنا اقتطاع أيّ دين..”

تتواصل ”حرب البلاغات” بين الترجي الرياضي التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم والتي نشرت منذ قليل بلاغا مقتضبا أكدت من خلاله أن الفصل 82 من القانون الأساسي يفوض لها اقتطاع (مقاصة) أي دين متخلد بذمة أي جمعية من مواردها لدى الجامعة .

وسبق أن ردّ الترجي الرياضي التونسي على بلاغ جامعة كرة القدم الذي تحدثت من خلاله عن ديون الفريق، مجددا طلبه بتمكين الفريق من مستحقاته وهو مبلغ 173.761 دينار في أقرب الآجال، إضافة إلى مدّ الرأي العام بجزئيات وتفاصيل تدخلها لاستخلاص معاليم نزاعات كل الأندية وخاصة الضمانات التي تحصلت عليها مقابل ذلك.

واعتبر الترجي الرياضي أن ”هذه الردود من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم ذر رماد على الأعين..”، لافتا إلى أن بلاغها الأخير لم يتضمن إجابة على أهم نقطة طالب الفريق بتوضيحها وتتعلق بجزئيات تدخل هذا المرفق العام في فض ملفات كل فرق الرابطتين الأولى والثانية وقيمة المبلغ المرصود لكل فريق مثلما فعل مع الترجي الرياضي التونسي بعد نشر كل جزئيات مبالغ نزاعاته وكذلك بقية المعاليم التي جاءت في البلاغ .