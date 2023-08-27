بعد تعرضه لوعكة صحية: الطبوبي يشكر رئاسة الجمهورية..

تقدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في الحمامات بالشكر لرئاسة الجمهورية ولكل من هاتفه خلال الايام الفارطة إثر خضوعه لفحوصات استوجبت قضاءه لعدة أيام بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وأشرف نور الدين الطبوبي اليوم، على المؤتمر الثامن عشر للجامعة العامة للبلديين بالحمامات، في أول ظهور له منذ الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

وقال الطبوبي إنه تلقى مكالمات هاتفية من عدة أطراف للاطمئنان على حاله، من بينها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض القيادات الحزبية ومكونات المجتمع المدني والنقابيين وفق ما أوردته اذاعة جوهرة اف ام.