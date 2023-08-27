شركة فسفاط قفصة ترصد إستثمارات بقيمة 236 مليون دينار من أجل تقوية طاقتها الإستخراجية والإنتاجية

الطبوبي: “معركة اليوم هي اقتصادية واجتماعية..والعودة إلى الحوار أصبح أكثر من ضرورة..”

تحذير من خطر حدوث فيضانات: تقلبات جوية منتظرة..#خبر_عاجل

عاجل: قتلى وجرحى في حادث مرور مروع بباجة..

بعد تعرضه لوعكة صحية: الطبوبي يشكر رئاسة الجمهورية..

2023/08/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تقدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في الحمامات بالشكر لرئاسة الجمهورية ولكل من هاتفه خلال الايام الفارطة إثر خضوعه لفحوصات استوجبت قضاءه لعدة أيام بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وأشرف نور الدين الطبوبي اليوم، على المؤتمر الثامن عشر للجامعة العامة للبلديين بالحمامات، في أول ظهور له منذ الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

وقال الطبوبي إنه تلقى مكالمات هاتفية من عدة أطراف للاطمئنان على حاله، من بينها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض القيادات الحزبية ومكونات المجتمع المدني والنقابيين وفق ما أوردته اذاعة جوهرة اف ام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn