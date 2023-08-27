التحقيق في وفاة حارس ليلي عُثر على جثته قرب حديقة عمومية بسليانة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة حارس ليلي لاحدى الأسواق الأسبوعية بمدينة سليانة عثر على جثته ممددة قرب حديقة عمومية.

وتفيد المعطيات الأولية أن المارة عثروا على جثة الهالك حذو حديقة عمومية، ليتم اعلام الوحدات الأمنية والحماية المدنية، وتولى ممثل النيابة العمومية معاينة جثة الهالك قبل الاذن برفعها وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لاعداد تقرير مفصّل حول الأسباب العلمية للوفاة.

وحسب المعاينات الأولية لم يتم الكشف عن آثار اعتداء على جثة الهالك في انتظار ما سيقدمه تقرير الطبيب الشرعي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.