الاولمبي الباجي يطالب بتاجيل مباراته امام الملعب التونسي

طالبت الهيئة المديرة للاولمبي الباجي تاخير مباراة فريقها ضد الملعب التونسي في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و المقررة يوم الاربعاء 30 اوت الجاري الى موعد لاحق.

واوضح الاولمبي الباجي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه راسل الرابطة الوطنية لكرة القدم لتاخير مباراة الملعب التونسي الى موعد لاحق بسبب تاخر عودة الفريق من مصر الى يوم الثلاثاء 29 اوت الجاري.

يذكر ان الاولمبي الباجي تعادل امس امام نادي ابوسليم الليبي بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة و انسحب من الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس الكنفدرالية بعد هزيمته في الذهاب في رادس بنتيجة 1-صفر.