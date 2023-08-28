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الاستيلاء على شاحنة سميد بالحمامات: الاحتفاظ بـ5 أشخاص

2023/08/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين 28 أوت 2023، بأن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 05 أشخاص، كانوا قد تعمدوا الاستيلاء على كميات من مادة السميد من على متن شاحنة تابعة لاحدى المطاحن.

وأوضحت الوزارة، أن الموقوفين قاموا يوم 24 أوت الجاري بالاستياء على كميات من المادة المذكورة، أثناء افراغ الشاحنة لحمولتها بأحد مستودعات بيع المواد الغذائية بالجملة، المنتصبة على مستوى الطريق الحزامية بالحمامات من ولاية نابل.

وأكدت أنه تمّ الاحتفاظ بالمتهمين وحجز كميات السميد المستولى عليها بعد استشارة النيابة العمومية، مضيفة أن المجهودات حثيثة لإيقاف بقية العناصر المتورطة، واستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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