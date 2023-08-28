بداية من 2 سبتمبر القادم: “باثي تونس” تحتضن فعاليات النسخة الثانية من “مهرجان السينما”..

تستعدّ قاعات “باثي تونس” في الفترة الممتدّة بين الثاني والخامس من سبتمبر القادم، لاحتضان فعاليات النسخة الثانية من “مهرجان السينما” للترويج لسينما الجماهير خاصة مع الشباب .

“FETE DU CINEMA” هو لقاء سنوي لعشاق السينما لم يتوقف، مع مرور الزمن عن التطور وتوحيد المتفرجين حول الشاشات الكبرى .

وبالتالي هو حدث تجمع شعبي ثقافي، كان هدفه دائمًا و لا يزال هو تسهيل لقاء الجمهور مع الأفلام في قاعات السينما.

ترغب PATHÉ TUNISIA في تكرار تجربتها الاستثنائية، مع نسخة ثانية، وإحياء أنفاس احتفالية في جميع دور السينما في باثي.

بفضل هذا الحدث: سيستفيد الجمهور من إمكانية الوصول إلى الأفلام المقترحة بسعر 7 دنانير للتذكرة لمدة 4 أيام، مع مجموعة واسعة من الأفلام

باستثناء العروض الخاصة والنظارات ثلاثية الأبعاد .

وفي النسخة الثانية من المهرجان، يقدم لمُتابعيه مجموعة من الأفلام العالمية والعربية والتونسية، منها: “باربي”، “المهمة المستحيلة 7″، “أستيركس وأوبيلكس: مهمة كليوبترا”، “المحقّق كونان: الغوّاصة الحديدية ”، والفيلم المصري “وش في وش” والفيلم التونسي “فرططو الذّهب” وغيرها من الأفلام…