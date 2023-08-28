السيطرة على الحرائق في غابات هذه الولايات..

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنه تمّت السيطرة على النيران، التي نشبت في الغابات ببنزرت وباجة وجندوبة، بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من وسائل إطفاء وفرق عمل. كما أجريت عملية التبريد وحاليا تحت المراقبة المستمرّة تحسبا لأي طارئ.

وأشارت الوزارة، وفق ما نشرته، الإثنين، إلى أنه على إثر إندلاع النيران، خلال اللّيلة الماضية، وتواصل الحرائق إلى صباح، الإثنين، أدّى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، زيارة عمل ميدانيّة الى المناطق الغابيّة المحترقة بالولايات المذكورة.

وأوصى بلعاتي بتزويد كل من منطقة طمرة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت ومنطقة كاب نيقرو ومنطقة فرنانة بجندوبة بآلة كاسحة للتّدخل الفوري وإنجاز حاجز بين المنازل والغابة لحماية المتساكنين بهذه الجهات.

كما أوصى بالتّسريع في عمّليات تشجير المساحات، التي احترقت في السابق (مر عليها أكثر من 3 سنوات) وتكثيف عمّليات المراقبة واليقظة بصفة مستمرة وإعادة توظيف حراس الغابات.

وشدّد على ضرورة العمل على التسريع في مراجعة قانون الغابات، وخاصّة، الجزء المتعلّق بردع المخالفين.

ودعا ، متساكني المناطق الغابيّة إلى أخذ الحذر والاحتياط توقيا من انتشار النيران والإبلاغ عن أيّ تحركات أو أحداث مشبوهة داخل الغابات.

وأكدّ الوزير، توجه الوزارة الى تدعيم فكرة إنشاء شركات أهليّة بهذه المناطق تعنى بالاستغلال الأمثل للمنتجات الغابية وخاصة في مجال النباتات الطبية لخلق الثروة لمتساكني الغابات من ناحية والمحافظة على الغابات من ناحية أخرى، وذلك بعد تقييم التجارب المتواجدة حاليا.