رئيس الجمهورية يستقبل وزير التربية الإماراتي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الإثنين 28 أوت 2023 بقصر قرطاج، أحمد بلهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء آفاق علاقات التعاون بين تونس والإمارات في مجالي التربية والتعليم.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية التربية والتعليم باعتبارهما من قطاعات السيادة، لأن الشعوب لا يمكن أن تنهض إلا في ظل تربية تقوم على مجموعة من القيم التي تشدّ الناشئة لأوطانها وتفتح أمامها سبل المعرفة والعلم.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إدراجه في نصّ دستور 25 جويلية 2022 وإلى الاستشارة الوطنية التي ستنطلق بداية من النصف الثاني من الشهر القادم.

كما كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين تونس والإمارات العربية المتحدة والحرص المتبادل على مزيد دعمها خاصة في مجالي التربية والتعليم.