وزيرة الأسرة: “رياض الأطفال الخاصّة مُلزمة بقبول الأطفال ذوي طيف التّوحد الذين يتقدّمون للتّسجيل بها”

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى اليوم الاثنين أنّ رياض الأطفال الخاصّة مُلزمة بقبول الأطفال ذوي طيف التّوحد الذين يتقدّمون للتّسجيل بها وذلك إثر موافقة اللّجان الجهويّة المحدثة للغرض.

وشدّدت لدى إشرافها على جلسة عمل للإطارات العليا لقطاع الطّفولة، خصّصت للنّظر في استعدادات الوزارة للعودة التّربويّة، لاسيّما في ما يتعلّق ببرنامج “دمج الأطفال ذوي طيف التوّحد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة”، على ضرورة مزيد انخراط جميع رياض الأطفال الخاصّة في البرنامج باعتبار الدّور الأساسيّ للقطاع الخاصّ في إدماج ذوي طيف التوحّد وتكريس حقّهم في النّفاذ للتّربية ما قبل المدرسيّة.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تتكفّل في إطار هذا البرنامج بخلاص معاليم التّربية ما قبل المدرسيّة للأطفال ذوي اضطرابات طيف التّوحد من خلال تحويل منح لرياض الأطفال الخاصة المنخرطة في البرنامج بحساب 100د لخلاص معاليم المؤسّسة التّربوية و100 د لخلاص معاليم مقوّم النّطق أو أخصّائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطّفل شهريّا.

وأوصت الوزيرة بدمج ما لا يقلّ عن 600 طفل من ذوي طيف التّوحد في رياض الأطفال العموميّة والخاصّة، خلال السّنة الدّراسيّة الجديدة 2023-2024، مع العمل مستقبلا على مزيد توسيع نطاق استفادة أطفال طيف التّوحّد من هذا البرنامج الجديد الذي ما يزال في طور التّجربة النّموذجيّة، مبيّنة أنّه تمّ، خلال السّنة الدّراسيّة الفارطة 2022-2023، قبول 315 طفلا من ذوي طيف التّوحد في رياض الأطفال العموميّة والخاصّة منذ إطلاق برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التّوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة.

ويهدف رنامج “دمج الأطفال ذوي طيف التوّحد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة “، الذي أطلقته الوزارة سنة 2022، إلى دمج الأطفال ذوي طيف التّوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكرة العموميّة والخاصّة وتفعيل حقّ هذه الفئات في الالتحاق بخدمات وبرامج الطفّولة المبكّرة الدّامجة وذات الجودة في مؤسّسات توفّر فضاءات مهيّأة وإطارا تربويا مختصّا وتجهيزات مناسبة تمكّنهم من التّكيّف إيجابيّا مع وضعيّاتهم وتساعدهم على تحقيق توازنهم وعلى تعلّم طرق التّواصل الإيجابي والفعّال مع محيطهم الاجتماعي وفق منهج يقطع مع عدم تكافؤ الفرص.

وأوضحت وزيرة الأسرة أنّه في إطار هذا البرنامج الجديد تمّ إطلاق “دليل المربّي نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التّوحّد في مؤسّسات الطّفولة” وتمّ وضعه على ذمّة المربّين والمنشّطين في القطاعين العموميّ والخاصّ حتى يمتلكوا المعرفة النّظريّة والمهارات التّطبيقيّة اللاّزمة للتّعامل المجدي والصّحيح مع الأطفال ذوي طيف التوّحّد من الفئة العمريّة ما بين ثلاث وخمس سنوات في مؤسّسات الطّفولة المبكّرة.

وجاء إصدار دليل المربّي جاء بعد قرابة عشرة أشهر من إمضاء اتّفاقية شراكة للغرض مع الجمعيّة التّونسيّة للطّب النّفسي للأطفال والمراهقين وإثر إذكاء البعد التّشاركي وتنظيم ورشة نقاش حول مشروع هذا الدّليل الذي يعدّ خطوة جديدة نحو تكريس تكافؤ الفرص والمساواة بين أطفال تونس في التّربية قبل المدرسيّة.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ووزارة الصّحّة، وقعتا في ديسمبر من سنة2022، منشورا مشتركا حول صيغ قبول الأطفال ذوي من طيف التّوحّد بمؤسسات الطّفولة المبكّرة.