الدفاع عن المستهلك: الغلال أصبحت هدايا تُقدّم في المناسبات.. واجراءات وزارة التجارة غير كافية

تعليقا على قرار وزارة التجارة بتحديد هامش الربح في بيع الغلال بالتفصيل، قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، أن تطبيق هذا الاجراء، أمر صعب باعتبار الإمكانيات الرقابية المتواضعة وغير الكافية لتغطية كافة الفضاءات ومحلات ونقاط البيع.

واكد ضية، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء، انه يصعب ملاحقة كل تاجر تفصيل مخالف، داعيا عوضا عن اللهث وراء المخالفين الى دراسة طرق أخرى للتزويد تضمن شفافية مسالك التوزيع حتى يتم التحكم منذ المنطلق في منظومات الإنتاج وذلك في انتظار رقمنة كل الإجراءات ومتابعتها لاحقا ما سيسمح بفرض رقابة شاملة.

ولفت رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الى أن تفطن وزارة التجارة لضرورة الاهتمام بقطاع الغلال وتسقيف هامش الربح يأتي بعد الغلاء الكبير لأسعارها الذي لم يسبق أن عرفته تونس حيث أصبحت هدايا في المناسبات، مشددا على أن الاجراء يبقى غير كاف و يتطلب استراتيجية أخرى.