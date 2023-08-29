اهم التصنيفات السيادية الممنوحة لتونس الى موفى اوت 2023

يستعرض المؤطر اهم التصنيفات والتحاليل المقدمة من قبل اهم وكالات التصنيف السيادي على المستوى الدولي لتونس خلال سنة 2023 مع عرض للتصنيفات الممنوحة في سنة 2010 والتي تعد سنة مرجعية

التصنيفات الممنوحة والتحاليل لسنة 2023

-29 اوت 2023 : وكالة التصنيف اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” تخفض الترقيم السيادي لتونس من “ب” الى “ب سلبي” مع الحفاظ على آفاق سلبية.

– 9 جوان 2023 – وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش رايتنغ”، تخفض تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي إيجابي” (CCC+) إلى “سي سي سي سلبي” (CCC-).

ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، وفق “فيتش رايتنغ” ، مخاطر تمويل عالية بسبب شكوك في قدرة تونس على تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.

-21 فيفري 2023 – وكالة الترقيم “ستاندرد آند بورز”، تتوقع ضمن سيناريو الأكثر تشاؤما، ان عدم توصل تونس الى إبرام إتفاق تمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي وتوفير تمويلات خارجية، يمكن ان يؤدي ذلك بالبلاد إلى وضعيّة “العاجز عن الدفع.

– 28 جانفي 2023 – “موديز”، تخفض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.

ويعني التصنيف في خانة “Caa2” ان الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى امكانية عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات المالية.

* أهم تصنيفات 2010 (سنة مرجعية )

– “موديز” : “ب أأ 2 ” مع آفاق مستقرة

– “فيتش رايتنغ” : “ب ب ب” مع آفاق مستقرة

– آر اند اي : “أ -” مع افاق مستقرة

– “ستاندراد أند بورز”: “ب ب ب” مع آفاق مستقرة

ابرز وكالات التصنيف الدولية :

وكالة “فيتش رايتنغ “و وكالة “موديز” ووكالة ” “رايتنغ اند انفستمنت” علما وان وكالة التصنيف “ستاندراد اند بورز” توقفت عن تصنيف تونس منذ سنة سنة 2013 .

اهم مراتب تونس منذ بداية تصنيفها من قبل الوكالات سنة 1995

– فيتش رايتنغ : سبتمبر 1995 : ب ب ب ايجابي مع افاق مستقرة

– موديز: افريل 1995: ب أ أ 3 مع افاق مستقرة

– رايتنغ اند انفستمنت : ب ب ب + مع افاق مستقرة