أريانة: تقديرات أولية بتضرر حوالي 16 هكتارا من المساحات الغابية بجبل النحلي نتيجة حريق أمس



أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، العميد معز تريعة، بأن المساحة الأولية التي أتت عليها نيران الحريق الذي اندلع بجبل النحلي في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الاثنين، تقدر بحوالي 16 مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تحديد المساحة بدقة من قبل المصالح الفنية للإدارة العامة للغابات.

وأضف تريعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن وحدات الحماية المدنية سيطرت كليا على الحريق، لكنها لا تزال مرابطة بالمكان بكامل تجهيزاتها للقيام بالحراسة الوقائية قرب المناطق السكنية وللتدخل في أي وقت خاصة وأن هبوب الرياح القوية نسبيا يشكّل عاملا مساعدا على اندلاع جيوب محدودة للنيران على غرار ما سجل أمس قريبا على مقربة من حي رياض المنتزه المعروف بحي محرزية.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق بعد، وقد تم فتح تحقيق للغرض.

وكان منتزه النحلي قد شهد منذ سنة 2011 عددا من الحرائق أتى أكبرها، الذي اندلع في شهر جوان 2014، على حولي 40 هكتارا، كما اِندلع في جوان 2016 حريق هائل بجبل النحلي من ولاية أريانة.

وفي أوت 2017 أتى حريق آخر بالجبل من الجهة المتاخمة للمنيهلة على مساحة غابية أخرى، كما تسبب حريق آخر خلال شهر جويلية 2020 في إتلاف مساحة تقدر بهكتار ونصف من الأشجار الغابية، ورغم فتح تحقيقات في كل هذه الحرائق لم يقع القبض على أي من المتسبين فيها رغم التصريح بأن جزءا كبيرا منها حرائق مفتعلة.