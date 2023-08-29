بنزرت: السيطرة على الحرائق الغابية بمعتمديتي سجنان وجومين بعد حوالي 72 ساعة من العمليات الميدانية

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي، بأنه تمت السيطرة نهائيا على مجموع الحرائق التي كانت نشبت بعدد من المناطق الغابية بمعتمديتي سجنان وجومين، وذلك عقب حوالي 72 ساعة من التدخلات الميدانية المكثفة لمختلف المصالح التابعة للجنة الجهوية لتنظيم النجدة.

وبيّن المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ استنفار مختلف الآليات والوسائل اللوجستية والبشرية لمصالح الحماية المدنية ودائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية علاوة على بقية المصالح من سلط محلية وبلدية وأمنية، وقد تسنّى الحد من انتشار الحرائق وامتدادها.

وأضاف أن النيران أتت على حوالي 80 هكتارا من النسيج الغابي دون تسجيل أيّة خسائر أو أضرار بشرية في صفوف الأهالي او الفرق الميدانية كما لم تخلف أي اضرار مادية في أملاك المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تكليف عدد من الفرق الميدانية لمواصلة مراقبة بعض الجيوب في عدد من الأماكن الوعرة الى غاية انتهاء مرحلة التبريد.