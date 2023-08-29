إتحاد الفلاحة: “الحليب متوفّر ولا توجد أزمة”..

نفى عضو المجلس المركزي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيرم حمادة، تصريحات المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد، حول وجود أزمة في قطاع الحليب.

وأكد حمادة، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023، أن الحليب متوفر في الأسواق وأنه لا يوجد أزمة في التزويد .

وقال حمادة “تزويد السوق بالحليب بتم بشكل طبيعي ولا صحة لما صرح به المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد و لا يوجد أي إشكال في تزويد السوق بالحليب ويوجد مخزون يقدر بـ25 مليون لتر ولا يجب تخويف المواطنين بل علينا طمأنتهم”.

وتابع “صحيح يوجد إشكاليات في القطاع وسعر البيع لا يغطي التكلفة ولكن لا يجب اختلاق إشكال على المستوى الوطني وتخويف المواطنين وخلق لهفة على هذا المنتوج”.

وأضاف عضو المجلس المركزي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري “الدولة تؤدي واجبها ووزير الفلاحة اجتمع مؤخرا بالمدير العام للبنك التونسي للتضامن ووضع خطوط تمويل وقروض لتمويل الزراعات الكبرى وشراء الأراخي لتطوير القطيع وهي بادرة خير والدولة تشعر بمسؤوليتها ولا يجب الدخول في إشكال تزويد، رغم أنه خلال الأشهر القادمة يقل الإنتاج بصفة طبيعية”.