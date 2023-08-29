اضطراب في مواعيد قطارات أحواز الساحل: مسؤول بالشركة يوضّح السبب

سجلت قطارات أحواز الساحل منذ يوم أمس الاثنين، عدّة إضطرابات في التوقيت مما تسبب في حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين .

ومن جهته أوضح محمد الصغير المدير التجاري بمترو الساحل، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ هذا الاضطراب ناتج عن نشوب حريق قرب محطة الكُليّة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بين محطتي سوسة وقصيبة المديوني، وهو ما جعل حركة سير المترو الخفيف تتعطل على هذا المستوى وأدّى إلى تنقل مترو سوسة والمهدية على سكة واحدة.

في المقابل أكدّ المتحدّث، أنّ فرق الصيانة بصدد إصلاح عطب الشبكة الكهربائية، و تعمل على استئناف حركة السير بشكل عادي في أقرب وقت ممكن، مجددا الاعتذار لحرفاء الشركة، حسب تعبيره.