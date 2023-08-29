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بلاغ هام من وزارة التربية للأولياء قبل الشروع في تسجيل أبنائهم بالمؤسسات الخاصة

2023/08/29 أهم الأخبار, غير مصنف, مجتمع

اعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على كافة الأولياء الراغبين في ترسيم أبنائهم بالمؤسسات التربوية الخاصة (ابتدائي، إعدادي (ثانوي) بالنّسبة إلى السنة الدراسية 2024/2023، قبل الشروع في عملية الترسيم، التثبت من حصول المؤسسة المطلوبة على ترخيص قانوني من قبل وزارة التربية وذلك بالرجوع إلى القائمة المدرجة عبر الرابط التالي:

المؤسّسات التربويّة الخاصّة ابتدائي:
https://bit.ly/3EgDEnr
المؤسّسات التربويّة الخاصّة إعدادي وثانوي
https://bit.ly/3R06ujA

هذا، وشددت وزارة التربية على انها لا تتحمل تبعات كل إجراء مخالف لذلك.

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