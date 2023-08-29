مكالمة هاتفية بين سعيد وميلوني..وهذا فحواها..

جرت، مساء اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تم خلالها تناول عمليات التنسيق بين البلدين خاصة في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير النظاميين والذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر سواء في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.

وتم التأكيد، خلال هذه المكالمة، على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا وسيتواصل في المرحلة القادمة في تونس لمزيد معالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.