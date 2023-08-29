إيقاف تزويد 9 مخابز بالفارينة من أجل الإمتناع عن صنع وبيع الخبز دون مبرر..

أوقفت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال يومي 28 و29 أوت 2023، تزويد 09 مخابز مصنفة بمادة الفرينة المدعمة من أجل التوقف عن نشاط صنع وبيع الخبز المدعم دون مبرر موضوعي أو قانوني، ممّا أثّر سلبا على حالة التزويد بالخبز بمعتمديات الكرم والعمران وسيدي حسين والزهور وجبل الجلود.

وذكرت وزارة التجارة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن عمليات المراقبة عاينت تعمّد أصحاب المخابز المذكورة غلق محلاتها بصفة كلية أو التخلي عن صنع وبيع الخبز بصفة مبكرة تحول دون تلبية حاجيات المستهلك من هذه المادة الأساسية على الرغم من حيازتها لمخزونات هامة من الفرينة المدعمة.

كما أفضت عمليات المراقبة إلى الكشف عن مخبزة مصنفة مغلقة ومتوقفة عن النشاط بصفة مبكرة وبحوزتها كمية هامة من الخبز امتنع صاحبها عن ترويجها لفائدة العموم بنية تزويد المطاعم بها.

وقال البلاغ إنه تم استدعاء أصحاب المخابز المعنية وتحرير محاضر بحث ضدها من أجل الاخلال بتراتيب الدعم.