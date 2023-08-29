سعيّد يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على أسبابها

أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقباله، الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، مانفرد فيبر، “ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على معالجة النتائج”.

وشدّد سعيد، ، أيضا، ضرورة التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر في شمال المتوسط وجنوبه”، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكان لقاء سعيد وفيبر، اهتم بعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار وخلق الثروة بتونس.