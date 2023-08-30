جرّاء “براكاج” انتهى بالقتل: الإعدام شنقا ضد شابين..

التمديد في آجال قبول ملفّات إحداث رياض أطفال

اليونان تشهد أكبر حريق غابات على الإطلاق في أوروبا

بلاغ من النجم الساحلي ردّا على هذه الجمعية..

أريانة: عودة العمل بـنظام “الكبالات” في المنطقة البلدية بأريانة

2023/08/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أعلنت بلدية أريانة عن استئناف العمل بنظام الكبالات بالمنطقة البلدية بداية من اليوم الأربعاء 30 أوت الجاري، وذلك في إطار سعيها لتنظيم حركة المرور، والتصدّي للوقوف والتوقف غير القانوني للعربات، خاصة في محيط السوق المركزية والأنهج المجاورة وفي تقاطع شارع على بلهوان وشارع مصطفى الحجيج.

ودعت البلدية عموم المواطنين وأصحاب العربات والشاحنات إلى احترام القواعد المتعلقة بالتوقّف والوقوف طبقا لأحكام مجلة الطرقات.

جدير بالذكر أن بلدية أريانة قد الغت سنة 2020 العمل بنظام رفع السيارات أو ما يعرف بـ”الشنقال”، بعد تشكيات المواطنين من التجاوزات المرتكبة من قبل بعض العاملين على متن الشاحنة الرافعة للسيارات التابعة لشركة خاصة متعاقدة مع البلدية، واليى بلغت حد تبادل العنف اللفظي والمادي والاضرار بالسيارات.

كما تم تحويل مستودع الحجز البلدي الجديد إلى موقع مؤقت للمنتصبين بصفة فوضوية، بعد انطلاق أشغال تهيئة سوق حي النور (البطوار).

وتعرف أريانة اكتظاظا مروريا كبيرا خاصة في أوقات الذروة، زاد في تعقيدها الوقوف العشوائي للسيارات بالأنهج والشوارع الرئيسية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn