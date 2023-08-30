سليانة: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تضبط استعداداتها لموسمي الخريف والشتاء

خصّص اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بسليانة، المنعقد اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، للوقوف على أبرز الاستعدادات لموسمي الخريف والشتاء تحسبا للتقلبات المناخية.

وذكر رئيس اللجنة والي سليانة، وليد العباسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، على هامش الجلسة، أن اللجنة حدّدت برنامج تدخل واضح لأهم النقاط الزرقاء بكافة المعتمديات، إلى جانب تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان تدخل ناجع وسريع وتفعيل أعمال اللجان المحلية تحت إشراف المعتمدين.

و أشار إلى أهمية جهر البالوعات، وتجهيز وسائل التدخل عند الضرورة، وتنظيف مجاري المياه وحواشي الطرقات وقنوات المياه المستعملة، والتدخل الفوري للبلديات لرفع الفضلات بالمساحات غير المبنية وتجنب تراكمها.

وأكد على ضرورة تحيين المخزون الاستراتيجي للتضامن الاجتماعي، وتعهد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المصالح المركزية للتضامن الاجتماعي بغرض توفير المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من حشايا وأغطية وملابس وأغذية.

من جهته، قال المدير الجهوي بالنيابة، العقيد نزار الزين، إنه تم التشديد صلب اللجنة على مزيد متابعة وضعية المناطق الزرقاء التي تشهد تراكم المياه بالتجمعات السكنية والصناعية وتركيز فرق تدخل متقدمة حال حدوث تقلبات مناخية.

يذكر أن ولاية سليانة تتميز بمناخ شبه رطب بالشمال والشمال الشرقي، إلى شبه جاف بالوسط وجاف بالجنوب، فيما تقدر كميات الأمطار سنويا بحوالي 400 ملمتر.

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