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أشغال صيانة في خط قطار TGM مع اقتناء 18 عربة جديدة

2023/08/30 أهم الأخبار, مجتمع

ترأس وزير النّقل ربيع المجيدي، صباح اليوم الأربعاء 30 أوت 2023،جلسة عمل خصّصت لتدارس المقترحات بخصوص ضمان استمرارية استغلال الخط تونس – حلق الوادي – المرسى TGM في ظل أشغال الصيانة التي سيتم إدخالها على السكة على مستوى عدد من الجسور المركّزة على هذا الخط.
وأوصى الوزير بتكوين لجنة متابعة فنية تتولى وضع دليل إجراءات لتوفير كل الظروف الملائمة والوسائل البشرية واللوجستية اللازمة لانجاز أشغال الصيانة والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة، بما يدفع إلى إنجاح بهذا المشروع واستكماله في أفضل الآجال، وذلك بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتعلّقة باقتناء 18 عربة جديدة.
وأبرز ربيع المجيدي المكانة الخاصة التي يحظى بها الخط ت – ح – م من حيث بعده التاريخي والحضاري والإجتماعي والإقتصادي، بما يؤكّد اعتماد خيار استمرارية نشاطه في ظل هذه الأشغال ووضع السيناريوهات الممكنة لتأمين هذا المرفق، في كنف الأمن والسلامة كشرط جوهري وأساسي، خدمة لمختلف الشرائح من المسافرين، بما في ذلك التلاميذ والطلبة.

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