محرز الغنوشي: الغيث من الشمال إلى الجنوب وبهذه الكميات (صور)

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، في تدوينة اليوم الأربعاء، ان الغيث سيكون حاضرا من الشمال إلى الجنوب انما بتفاوت في كميات الأمطار.

وقدم الغنوشي قراءة وفق النموذج الاوروبي لكميات الامطار المتوقعة حسب المناطق:

– المناطق بالاصفر : كميات الأمطار من 30 إلى 40 مم.

– المناطق بالأخضر : كميات الأمطار من 15 إلى 30 مم.

– الازرق الداكن : كميات من 10 إلى 15 مم.

– الازرق الفاتح : كميات دون 10 مم.

وذكر الغنوشي ان المناطق الشرقية هي المعنية بغزارة الامطار الرعدية مما يساهم في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة، إضافة إلى تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

