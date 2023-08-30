بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة1-الجولة2-الدفعة3) : الملعب اللتونسي يفوز على الاولمبي الباجي وينفرد بالصدارة

فاز الملعب التونسي مساء اليوم الاربعاء على الاولمبي الباجي بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين في مركب الهادي النيفر بباردو في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

واكد ابناء المدرب حمادي الدو حسن جاهزيتهم و تطلعهم للعب لادوار الاولى في هذا الموسم حيث فرض سيطرة ميدانية على ضيفه الاولمبي الباجي مستغلا الاخطاء التي ارتكبها هذا الاخير ليمضي كل من سند الخميسي (7) ويوسف السعفي (69) وبلال الماجري (76) من تامين فوز منطقي لاصحاب الارض والجمهور.

وبدا الاولمبي الباجي منهكا بدنيا بفعل مشاركته الاخيرة في كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم وعودته المتاخرة الى ارض الوطن قادما من مصر حيث وصل لاعبو فريق عاصمة السكر الى تونس قبل ساعات قليلة من بداية المباراة وهو ما اثر سلبا على عطاء اللاعبين فوق الميدان واستغله الملعب التونسي على احسن وجه.

وانفرد الملعب التونسي بصدارة ترتيب المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بينما تجمد رصيد الاولمبي الباجي غند 3 نقاط في المركز الثالث.

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – الأولمبي الباجي 3-صفر

الثلاثاء 29 أوت

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي – اتحاد بن قردان 1-صفر

السبت 26 أوت

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – قوافل قفصة صفر-صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 6 2 2 0 0 5 1

2- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0

3- النجم الساحلي 3 2 1 0 1 2 2

–الاولمبي الباجي 3 2 1 0 1 2 4

5-قوافل قفصة 1 1 0 1 0 0 0

6- مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 1 2

— اتحاد بن قردان 0 2 0 0 2 0 2

الأحد 27 أوت

المجموعة الثانية

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – الترجي الرياضي 1-1

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي صفر-1

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري صفر-2

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 6 2 2 0 0 3 0

2- الترجي الرياضي 4 2 1 1 0 2 1

3-الاتحاد المنستيري 3 1 1 0 0 2 0

— نجم المتلوي 3 1 1 0 0 1 0

5- اتحاد تطاوين 1 2 0 1 1 1 2

— مستقبل المرسى 0 2 0 0 2 0 2

— النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 0 4