كاس رابطة الاندية الانقليزية: تشلسي يفوز بصعوبة على ويمبلدون 2-1



نجا تشيلسي من انسحاب مبكر بعد أن حول تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ويمبلدون المنتمي لبطولة الدرجة الرابعة في الدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج مساء الأربعاء.

تقدم ويمبلدون بشكل مفاجئ من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق جيمس تيلي بعد أن أسقط روبرت سانشيز حارس تشيلسي هاري بيل داخل منطقة الجزاء.

وواصل تشيلسي الاستمتاع بنصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة لكنه فشل في استغلال ذلك حتى حصل على ركلة جزاء بسبب خطأ ضد نوني مادويكي، والتي سجلها مهاجم منتخب انقلترا تحت 21 عاما في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز البديل إنزو فرنانديز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 72 مسجلا هدفه الأول مع الفريق.