اليونان تشهد أكبر حريق غابات على الإطلاق في أوروبا

بلاغ من النجم الساحلي ردّا على هذه الجمعية..

الحرس الوطني: تكوين 1934 فريقا لمقاومة الاحتكار والمضاربة.. والدولة لن تتراجع

فيديو على “تيك توك” يكشف عن قراصنة في المياه الدولية بالمنستير.. والنيابة تتدخّل

كاس رابطة الاندية الانقليزية: تشلسي يفوز بصعوبة على ويمبلدون 2-1

2023/08/31 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


نجا تشيلسي من انسحاب مبكر بعد أن حول تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ويمبلدون المنتمي لبطولة الدرجة الرابعة في الدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج مساء الأربعاء.

تقدم ويمبلدون بشكل مفاجئ من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق جيمس تيلي بعد أن أسقط روبرت سانشيز حارس تشيلسي هاري بيل داخل منطقة الجزاء.

وواصل تشيلسي الاستمتاع بنصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة لكنه فشل في استغلال ذلك حتى حصل على ركلة جزاء بسبب خطأ ضد نوني مادويكي، والتي سجلها مهاجم منتخب انقلترا تحت 21 عاما في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز البديل إنزو فرنانديز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 72 مسجلا هدفه الأول مع الفريق.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn