البوغديري: أبواب الحوار مفتوحة للاطراف النقابية.. ولكن..

كشف وزير التربية محمد علي البوغديري، إنّ عدد التلاميذ المقبلين على مقاعد الدراسة قد شهد ارتفاعا خلال الموسم 2024/2023 بأكثر من 67 ألف تلميذ جديد بالإضافة إلى تعزيز الإطارات التربوية بـ 760 إطارا.

وأكّد الوزير، في حوار مع صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم اليوم الأربعاء 31 أوت 2023، أن أبوابه ستكون مفتوحة لكل الأطراف النقابية، شريطة أن يكون الحوار في كنف الاحترام، من إجل ايجاد حل مشترك لتجنّب الوقوع في الأزمة ذاتها التي جدت العام الماضي، وفق قوله.

ويشار إلى أنّ وزير التربية محمد علي بوغديري كان قد أشرف أمس على جلسة عمل بحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي ووفد ممثل للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التربية.

ووفق بلاغ لوزارة التربية، صادر أمس، فقد تم خلال الجلسة متابعة عدد من المطالب الواردة باللائحة المهنية للسلك لا سيما ما يتعلق منها بالنصوص الترتيبية والموارد البشرية والمناظرات المهنية.