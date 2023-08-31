إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تونس لوقف الهجرة غير الشرعية

حث نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تونس من أجل استقرارها ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو، “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل من أجل استقرار تونس، من خلال الاستثمار في البلاد وتنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف “أعتقد أنه من المهم العمل مع تونس وبالنسبة لإيطاليا، كانت مذكرة التفاهم خيارًا جيدًا من قبل الاتحاد الأوروبي. كان الاجتماع بين سعيد وفون دير لاين وروته وميلوني إيجابيًا للغاية. علينا أن نعمل من أجل استقرار البلاد واستثمار المزيد من الأموال لتنفيذ الاتفاق ووقف الهجرة غير الشرعية”.

وتابع “من الواضح أننا ندعم أيضًا الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا لمساعدة المهاجرين الذين يعبرون الصحراء. علينا أن نحمي حياة هؤلاء الأشخاص، ولكن في الوقت نفسه أن نكون أقوياء جدًا في مكافحة الجريمة”.

واختتم بالقول إن “الشرطة التونسية تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن ولكننا على استعداد لبذل المزيد. لقد اقترحنا تزويد السلطات التونسية بزوارق دورية إيطالية جديدة لوقف الجرائم، لأن منظمات الاتجار بالبشر هي نفسها التي تنقل المخدرات والأسلحة أعتقد، كما قلت، أنه من المهم جدًا تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولكن أيضًا الحصول على مزيد من المرونة من صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.