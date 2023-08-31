بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: شفيونتيك تواصل بنجاح حملة الدفاع عن اللقب



تابعت البولونية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، بنجاح حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على ملاعب فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد تأهلها إلى الدور الثالث.

وجاء تأهل شفيونتيك البالغة من العمر 22 عاما، بعد فوزها على منافساتها الأسترالية داريا سافي بمجموعتين دون ردع بواقع (6- 3، 6- 4).

واحتاجت اللاعب البولندية إلى ساعة و33 دقيقة فقط للخروج فائزة من مباراة الدور الثاني، لتضرب موعدا في الدور التالي مع السلوفينية كايا يوفان.

وتمني شفيونتيك النفس في أن تصبح أول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الأمريكية منذ أن حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامز ثلاثة ألقاب تواليا من 2012 الى 2014.

كما تسعى اللاعبة البولونية الى إحراز لقبها الكبير الخامس في بطولات الأربع الكبرى بعد بطولتي رولان غاروس الفرنسية (2020 و2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وفي مباراة ثانية، تمكنت الأمريكية الشابة كوكو جوف المصنفة السادسة عالميا من التأهل إلى الدور الثالث بفوزها على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين نظيفتين بواقع (6- 3، 6- 2).

وتفوقت جوف التي تبلغ 19 عاما على أندرييفا ابنة الـ 16 عاما، وهي أصغر لاعبة في البطولة، لتحقق فوزها الثالث عشر في 14 مباراة منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الانقليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.