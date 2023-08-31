الحرس الوطني : الكشف عن ورشة معدة لصنع “قوارب الموت” بجبنيانة



أفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني بأنّ وحدات منطقة الحرس بجبنيانة بإقليم صفاقس تمكنت خلال الليلة الماضية من الكشف عن ورشة معدة لصنع ما وصفتها بـ”قوارب الموت”، والمتمثلة في قوارب حديدية بغاية استغلالها في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأوضحت، في بلاغ اليوم الخميس، أنّ هذه الوحدات تمكّنت من حجز 9 مراكب حديدية وأعمدة حديدية ومعدات لحام وشاحنة خفيفة وذلك إثر مداهمة ثلاثة منازل كائنة بالجهة، وذلك على خلفية توفر معلومات مفادها تعمد مجموعة من متساكني العامرة إعداد ورشات لصنع القوارب الحديدية.

وذكرت أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحاب المنازل بإذن من النيابة العمومية.