ممثل الأمم المتحدة في تونس: تمويلات بـ100 مليون دولار دعما لهذه المشاريع في تونس

أعلن المنسق الممثل لمنظمة الأمم المتحدة المقيم بتونس Arnaud Peral في تصريح لموزاييك الخميس 31 أوت 2023، أنه في إطار متابعة ما تم الإعلان عنه في جوان القادم حول برنامج دعم موجه إلى تونس لتمويل مشاريع تعنى بالشباب والتشغيل، تم تحقيق تقدم كبير في النقاشات مع الممولين الدوليين الذين أبدوا استعدادهم لتوفير الدعم لهذين المشروعين بتونس، مضيفا أنّه سيتم التصريح بالنتائج قريبا .

وأضاف أرنود بيرال أنهم يهدفون في مرحلة أولى إلى توفير تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للانطلاق في هذه المشاريع ولكن يمكن تجاوز هذا الرقم نظرا للطلبات المطروحة، مشددا على أنهم يعملون على تسريع الحصول على هذا الدعم الذي يندرج ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتونس، حسب تصريحه، على هامش ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتونس حول الإعداد لمشاركة تونس في قمة أهداف التنمية المستدامة لقادة العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 18 و19 سبتمبر 2023.