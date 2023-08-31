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البريد التونسي يعلن عن التوقيت الشتوي لفتح مكاتبه

2023/08/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلن البريد التونسي، الخميس، أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتبه انطلاقا من يوم غد، الجمعة 1 سبتمبر 2022، سيكون من الساعة الثامنة صباحاً إلى منتصف النهار من الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر (14.30) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00).

وأوضح البريد في بلاغ صادر عنه، أنّ 33 مكتب بريد موزّعين على مختلف ولايات الجمهوريّة، سيؤمنون العمل في إطار حصّة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

كما ستعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية خلال حصّة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع، تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.

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