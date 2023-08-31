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المفوضية الأوروبية تدعو الى تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس في أقرب وقت

2023/08/31 أهم الأخبار, سياسة

دعا جيرت جان كوبمان، المدير العام لسياسة الجوار بالمفوضية الأوروبية، إلى تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس بشأن الهجرة “في أقرب وقت ممكن”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال كوبمان، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، “لقد اتفقنا مع السلطات التونسية على وضع خطة تنفيذية لمذكرة التفاهم. وسيكون لدينا خمسة جداول تغطي مختلف المحاور التي سنناقشها بالتفصيل”، مضيفا “لقد بدأنا العمل بالأمس بهدف ضمان المضي قدمًا في هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، نظرًا للوضع المثير للقلق، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، ولكن أيضًا في ضوء الفرص المتاحة في القطاعات الأخرى”.

وأضاف “وبالتالي، فإن التنفيذ في مراحله الأولى، ولكننا نعمل جاهدين لتسريع العملية، والسلطات التونسية مشغولة أيضًا بتنفيذ المذكرة. هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن الواضح أن نقطة البداية صعبة، ولكن هذا لا يكفي ولا يقتصر الأمر على تحفيز اللجنة على العمل بجدية أكبر لمعالجة الوضع”.

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