بلاغ هام من وزارة الخارجية للتونسيين المقيمين بالغابون

اكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ اليوم الخميس 31 أوت 2023، أنها تتابع بصفة يومية وبالتنسيق مع سفارة تونس بياوندي (الكامرون) وضعية أفراد الجالية التونسية المقيمة بالغابون.

وتضع الوزارة على ذمة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالغابون أرقام التواصل التالية مع سفارة الجمهورية التونسية بياوندي:

– هاتف قار : 00237695344204

– هاتف جوال : 00237690865757

– هاتف جوال: 0024177363029

هذا وتتابع تونس ببالغ الاهتمام التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها الغابون.

واكدت تونس، وفق بيان لوزارة الخارجية، على أهمية الاحتكام للقانون واستعادة النظام الدستوري، داعي جميع الأطراف الغابونية إلى ضبط النفس وإعلاء المصلحة الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار وسلامة هذا البلد بما يستجيب لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق.

كما دعت تونس جميع أفراد الجالية المقيمة في الغابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة وتجنب مناطق التوتر وربط الصلة بالبعثة الدبلوماسية بياوندي على مختلف وسائل التواصل المذكورة أعلاه.