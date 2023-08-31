جبهة الخلاص: نداء عاجل من عائلة محمد بن سالم.. وضعه الصحي خطير

وجهت عائلة القيادي بحزب عمل وإنجار والوزير الأسبق محمد بن سالم نداءً عاجلا من أجل إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وذلك على إثر التدهور الخطير في حالته الصحية خلال الأونة الأخيرة، وفق ما أكدته جبهة الخلاص الوطني في بيان لها.

وقالت جبهة الخلاص اليوم الخميس 31 أوت 2023، إنها تُساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فورا في انتظار محاكمته محاكمة عادلة وعبرت عن تضامنها الكامل معها وتناشد كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها”.

“ولاحظت أن محمد بن سالم موقوف تحفظيا منذ زهاء الـ6 أشهر بتهمة نية تجاوز الحدود خلسة.

وتابعت أن بن سالم قد ناهزَ السّبعين من العمر وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى، وفق البيان.

وفي هذا السياق نددت جبهة الخلاص بشدة ‘بتوظيف القضاء من قبل السلطة السياسية للنيل من حرية المعارضين والتنكيل بهم من خلال قضايا ملفقة تفتقد إلى أدنى عمل مادي يجرمه القانون ويترك ضحاياها دون محاكمة في حالة إهمال قيد الإيقاف التحفظي لمدد تبلغ الحد الأقصى للتحقيق دون اجراء أي عمل قضائيّ بعد الاستماع الأول للمشتبه بهم في أغلب الأحيان’.

وحمّلت المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة لرئيس الدولة قيس سعيد وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة محمد بن سالم من ضرر.