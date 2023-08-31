جلسة عمل بمقر وزارة التربية لاستعراض تقدم سير مشاريع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 500 مليون دينار

تمّ، اليوم الخميس خلال جلسة عمل بمقر وزارة التربية باشراف وزير التربية محمد على البوغديري، استعراض تقدم سير مشاريع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغة قيمتها 500 مليون دينار.

وتم التطرق الى مكوّنات البرنامج المُتمثّلة في إحداث مدارس ابتدائيّة ومشاريع توسعة وصيانة للمدارس بقيمة 344 مليون دينار واقتناء تجهيزات ومعدّات كلفتها 48 مليون دينار وخدمات رقمية بقيمة 80 مليون دينار .

وقد دعا وزير التربية إلى مزيد الحرص على إتمام المشاريع المذكورة ضمانا لعودة مدرسية جيدة وتطويرا للمنظومة التربوية على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والخدمات.