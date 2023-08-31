بنزرت: حجز حوالي 15طنا من القمح الصلب والحمص والفول بمخزن عشوائي بأحد احياء جرزونة

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت بالتنسيق مع مصالح إقليم الأمن الوطني بالولاية، حوالي 15 طنا من القمح الصلب والحمص والفول بمخزن عشوائي بأحد احياء معتمدية جرزونة، وفق ما افاد به مراسل “وات” المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، سامي البجاوي.

وبين البجاوي، أنّ العملية تندرج في إطار الانشطة والبرامج الرقابية الدورية للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية برئاسة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وضمن استراتيجية وزارة التجارة للتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة.

ولاحظ المصدر ذاته، ان الفريق الرقابي وعقب مراجعة النيابة العمومية تولى مداهمة وفتح هذا المخزن، حيث تبين أنه يحتوي علي كميات من القمح الصلب والحمص والفول تناهز 15 طنا معبأة في اكياس لا يمسك في شأنها ما يفيد مصدرها، كما أن صاحبها لم يتولى إعلام مصالح وزارة التجارة بهذا المخزن، ولم يتول إعلام مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بمسكه كميات من الحبوب لاستعمالها.

وتبعا لذلك، تم حجز هذه الكميات المقدرة بحوالي 3120 كلغ من القمح الصلب و1150 كلغ من الفول المصري و10560 كلغ من الحمص حجزا فعليا وتأمينها عقب رفعها بمساعدة مصالح المعتمدية وبلدية بنزرت والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بفرع ديوان الحبوب برأس الجبل.

ولاحظ المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ان مصالحه انطلقت في إجراء الأبحاث الكفيلة بمزيد التدقيق في طبيعة نشاط صاحب المحجوز والاغراض التي من أجلها تم خزن تلك الكميات دون استيفاء الإجراءات القانونية، علاوة على تحرير محضر بحث بصفة أولية ضد كل من صاحبي المخزن والبضاعة في شأن استغلال مخزن بصفة عشوائية دون إعلام المصالح التابعة لوزارة التجارة به على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009، على أن يقع اتخاذ بقية الإجراءات القانونية وفق ما ستفرزه نتائج الأبحاث، وفق تعبير ذات المصدر.