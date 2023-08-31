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وادي الليل: تسجيل ضحية ثانية لحريق بمنزل لاتزال أسبابه مجهولة

2023/08/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي نشب الاحد 20 اوت الجاري بمنزل من طابقين كائن في حي النجاة بوادي الليل من ولاية منوبة، الى ضحيتين ، بعد وفاة الابن مساء امس بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس متاثرا بحروق من الدرجة الثانية ، وفق ما افاد به مصدر امني مكتب “وات” بمنوبة.
وكان والد الضحية الذي تجاوز تجاوز عمره الـ80 عاما، توفي اثناء اندلاع الحريق، الذي تدخل اعوان الحماية المدنية بمنوبة لاخماده، بعد ان ان اندلعت النيران بالطابق الأرضي الذي يقطن فيه الهالك بمفرده، لتتسرب اثر ذلك النيران الى منزل ابنه بالطابق العلوي .
يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عهّدت فرقة الأبحاث العدلية بمنوبة بفتح بحث حول وفاة مسترابة للكشف عن ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، ولاتزال الأبحاث جارية،وفق ذات المصدر.

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