الخارجية: وضع أرقام على ذمة الجالية المقيمة بالغابون للتواصل مع السفارة التونسية بياوندي

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأنها تتابع بصفة يومية وبالتنسيق مع سفارة تونس بياوندي (الكامرون) وضعية أفراد الجالية التونسية المقيمة جمهورية الغابون الشقيقة، وذلك على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدها هذا البلد الشقيق.

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها تضع على ذمة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالغابون، أرقام التواصل التالية مع سفارة الجمهورية التونسية بياوندي:

– هاتف قار : 00237695344204

– هاتف جوال : 00237690865757

– هاتف جوال: 0024177363029

وكانت وزارة الخارجية دعت أفراد الجالية التونسية المقيمة بالغابون، في بلاغ سابق لها اليوم، الى توخي أقصى درجات الحيطة وتجنب مناطق التوتر، وربط الصلة ببعثتنا الدبلوماسية بياوندي على مختلف وسائل التواصل التي سيتمّ وضعها على ذمتهم في الغرض.

يشار إلى أن مجموعة من العسكريين في الجيش الغابوني أعلنت، أمس الأربعاء، عن استيلائها على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو تحت الإقامة الجبرية، وذلك عقب سويعات من إعلان هيئة الانتخابات عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة