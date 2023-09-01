معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يشهد خلال شهر أوت 2023 وللشهر الرابع على التوالي استقرارا عند مستوى 8 بالمائة

استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، خلال شهر أوت 2023، عند مستوى 8 بالمائة وذلك للشهر الرابع على التوالي، وفق معطيات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.

وأضاف البنك، أنه بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين، 2021 و2022، فإن هذه النسبة شهدت ارتفاعا مطردا إذ تطورت من 6،26 بالمائة في أوت 2021 إلى 7،03 بالمائة في أوت 2022، لتبلغ 8 بالمائة حاليا.

وذكر المصدر ذاته، أن ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يعود، أساسا، إلى مراجعة ارتفاع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، عديد المرات خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة ظغوطات معدل التضخم.