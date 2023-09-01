توزر: تواصل حملات المراقبة استعدادا للعودة المدرسية ورفع 12 مخالفة وحجز 763 وحدة متنوعة

تتولى فرق المراقبة الاقتصادية منذ أسبوع تنفيذ حملات مراقبة للمكتبات والفضاءات التجارية التي توفر المواد المدرسية ضمن فرق مشتركة تجمع الإدارة الجهوية للتجارة ومصالح السلامة الصحية والأجهزة الأمنية، تحضيرا للعودة المدرسية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين المصدر ذاته أن الحملات التي ستتواصل في الفترة القادمة، رفعت مجموع 12 مخالفة اقتصادية تمثلت في الامتناع عن البيع و06 مخالفات لغياب الفوترة، ومخالفات في عدم اشهار الأسعار وفي مسك منتجات لا تخضع للتراتيب الجاري بها العمل، علاوة على مخالفات لعرض منتجات مجهولة المصدر.

وتم خلال الحملات حجز عدة منتجات مجهولة المصدر، دخلت الجهة بطرق غير قانونية متمثلة في أقلام شمعية وصلصال وطباشير ولصق وألوان مائية وأدوات هندسية، وهي مواد قد تشكل خطرا على الصحة، حيث تم حفظها في مقر الإدارة الجهوية للتجارة وتحرير مخالفات ضد ماسكيها، وقد بلغ مجموع هذه المواد المحجوزة 763 وحدة بين علب وقطع مختلفة.

ولفت بوراوي الى أنه يتم متابعة التزويد من خلال التنسيق المتواصل بين الوزارة والإدارة الجهوية لتوفير كافة الحاجيات والاتصال بفرع المركز الوطني البيداغوجي الذي أكد توفر جميع العناوين وتواصل التزويد بالكراس المدعم.