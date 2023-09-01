قفصة: مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل “العقيلة” يوفّر 240 فرصة تكوين في دورة سبتمبر الجديدة

يلتحق بداية من يوم 18 سبتمبر الجاري، 240 شابا وفتاة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقلّ “العقيلة” بمعتمدية قفصة الجنوبية، وهو المركز الوحيد التابع للقطاع العام بالجهة في ظلّ تعثّر مشاريع إحداث مركزين جديدين بالمتلوي وبلخير وإعادة هيكلة مركز التكوين بالقصر.

وحسب ما افادت به المكلّفة بالإعلام والتوجيه بالمركز ريم غرسي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، فإنّ مركز التكوين يوفّر بالنسبة لدورة سبتمبر الجديدة التكوين والتدريب في ثمانية إختصاصات من أجل الحصول على شهادة مؤهل تقني وشهادة في الكفاءة المهنية، وتهمّ هذه الإختصاصات قطاعات الصيانة الصناعية وميكانيك السيارات والشاحنات الثقيلة وميكانيك وكهرباء السيارات والتبريد الصناعي وتكييف الهواء وكذلك التجهيز الحراري والصحّي ومجال الآلية والإعلامية الصناعية.

ويُعدّ مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقلّ بالعقيلة، المركز التكويني العمومي الوحيد الموجود بالجهة، بطاقة استيعاب قدرها 750 موطن تكوين، ويواصل به حاليا نحو 550 شابا وفتاة تكوينهم ضمن دفعات دورتي فيفري الماضي وسبتمبر من سنة 2022.

ويتوفر مركز التكوين بالعقلية، وفق غرسي، على مبيت به حوالي 300 سرير بالنسبة للمرسمين بالمركز، الذي يتكوّن به شبّان وفتيات من داخل وخارج الولاية، خاصّة وأنّه ينفرد بإختصاص مؤهل تقني مهني في ميكانيك وكهرباء الشاحنات الثقيلة، وهو إختصاص يعرف إقبالا لافتا من الراغبين في التكوين من ولاية قفصة ومن ولايات أخرى.

وبين المدير الجهوي للتكوين والتشغيل لصحفية “وات” إنّه في ظلّ إستمرار تعطّل مشاريع دعم منظومة التكوين المهني بالجهة بمنشآت جديدة، مبرمجة منذ سنة 2014، وهي مشاريع بعث مركزين جديدين للتكوين بالمتلوي وبلخير وإعادة هيكلة مركز مدينة القصر، فإنّ عددا هاما من الشبّان والفتيات يواصلون حاليا تكوينهم في مراكز بجهات أخرى، من ذلك أن أزيد من 1100 شاب وفتاة أصيلي الجهوي قد إلتحقوا في السنة التكوينية الماضية بمراكز في ولايات أخرى.