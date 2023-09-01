منوبة: استعدادات للعودة المدرسية لاكثر من 77 الف تلميذ وتلميذة

تستعد المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، للعودة المدرسية القادمة التي يلتحق بها شهر سبتمبر الجاري 36,806 الف تلميذ وتلميذة مستوى تعليم اساسي ، و40,432 الف تلميذ وتلميذة تعليم اعدادي وثانوي، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالعودة المدرسية المنقضية في مرحلتي الاعدادي والثانوي، وفق معطيات مصالح المندوبية.

وانطلقت باغلب المؤسسات التربوية والبالغ عددها ب96 مدرسة ابتدائية، و28 مدرسة اعدادية و19 معهدا ثانويا ، فضلا عن 24 مدرسة ابتدائية خاصة، و17 معهدا ثانويا، في الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، باشغال الدهن والصيانة والتزويق وغيرها من الاشغال الضرورية، مع تنظيم حملات نظافة داخلية وفي المحيط الخارجي، بالتعاون مع البلديات وعدد من مكونات المجتمع المدني.

كما يجري استحثاث اشغال التوسعات المبرمجة ومتابعة سير الانجاز ومدى الالتزام بالشروط الفنية بعدد من المؤسسات التربوية، والتي تشمل بناء 07 قاعات بمدارس ابتدائية و03 قاعات خاصة بالمرحلة الاعدادية والثانوية، بكلفة 1,320 مليون دينار، اضافة الى اشغال التهيئة والصيانة المبرمجة ب11 مدرسة ابتدائية وب14 مؤسسة اعدادية وثانوية، بتكلفة قدرت ب13,5 مليون دينار .

وتتمثل اهم المشاريع في انطلاق المكون الثاني من القسط الاول لمشروع المركب التربوي بالمرناقية في جزئه الخاص ببناء مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية بقيمة تفوق ال07 مليون دينار، ضمن مكونات المركب الممول بالاشتراك مع البنك الأروبي للتنمية .

وقد انعقدت بمقر ولاية منوبة ، امس الخميس، جلسة عمل اللجنة الجهوية للإعداد للعودة المدرسية 2023 ، باشراف والي الجهة وممثلي المندوبية والبلديات وكافة الادارات ذات العلاقة ومختلف مكونات المجتمع المدني، ركزت على متابعة الاستعداد للعودة المدرسية من كافة الجوانب اللوجستية والمادية والبيداغوجية وكذلك الاجتماعية.

ومتمت بالمناسبة متابعة سير المجهود التضامني المدرسي بجامعة منوبة، وبيع الكتب والادوات المدرسية، إلى جانب تسليط الضوء على الصعوبات والإشكاليات المطروحة التي تواجه المشاريع المبرمجة والشغورات والنقائص بالمؤسسات التربوية ونقص العملة واعوان الحراسة.

يذكر انه سيتم في السنة الدراسية القادمة 2023-2024 ، برمجة ثلاث مؤسسات تربوية جديدة ستعزز القطاع التربوي، وتحدّ من اشكاليات الاكتظاظ داخل الاقسام ، وذلك ببناء نواة مدرسة اعدادية بعمادة شواط من معتمدية الجديدة ومدرستين ابتدائيتين بدوار هيشر والفجة