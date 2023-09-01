OPPO   تكشف عن هاتفها الذكيّ الجديد A78 في تونس

أعلنت شركة OPPO عن إطلاق هاتفها الذكيّ الجديد A78 في تونس، ابتداء من 1 سبتمبر 2023.

وتمّ تصميم هذا الهاتف، المليء بالابتكارات الجديدة، ليقدّم أداء سلسا لمدّة تصل إلى أربع سنوات، مع شاشة FHD+ AMOLED ومكبّرات صوت استريو مزدوجة ونظام شحن SUPERVOOCTM فائق السّرعة بقدرة 67 واط مع بطارية متينة بقدرة 5000 مللي أمبير في السّاعة، إلى جانب نظام تشغيل ColorOS 13.1 سريع وآمن ووظائف أخرى معزّزة بالذّكاء الاصطناعيّ. ويتميّز الجهاز بالخفّة والنّحافة والجماليّة وبقدراته للتّصوير الاحترافيّ.

شحن سريع وموثوق

بفضل الشّحن فائق السّرعة بقدرة 67 واط منSUPERVOOCTM والبطاريّة الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يوفّر هاتف OPPO A78 واحدة من أسرع عمليّات الشّحن على أي هاتف ذكيّ من صنفه وسعره، إذ يمكن شحنه إلى حدود 100% خلال 44 دقيقة تقريبا. وعند شحنه بالكامل، يمكن للبطارية طويلة الأمد أن تشتغل 27.4 يوما في وضع الاستعداد (وضع الطّائرة) أو 16.37 ساعة في مشاهدة مقاطع فيديو YouTube.

وقامت OPPO أيضا بإدماج سلسلة من التكنولوجيات الحصريّة المصمّمة لتحسين سلامة وموثوقية الشّحن على هاتف A78. فبتقنية Battery Health Engine يمكن للبطارية أن تحافظ على أداءها إلى حدود 1600 دورة شحن ممّا يجعلها فعّالة لمدّة 4 سنوات. وبفضل الذّكاء الاصطناعيّ، يمكن لنظام الشحن أن يتأقلم مع عادات المستخدمين اليوميّة لضبط سرعته وفقا لذلك.

تجربة سمعيّة وبصريّة مذهلة

يعتبر الهاتف الذكيّ A78 الأوّل من نوعه من السّلسلة A لدى OPPO الذي يحتوي على شاشة FHD+ AMOLED. وتتميّز هذه الشاشة، بمقاس 6.4 بوصة بمعدّل تحديث يبلغ 90 هرتز مع سيولة واستجابة محسّنتين. كما توفّر الشّاشة تفاصيل مذهلة حتى في ضوء الشّمس السّاطع، بينما تساعد الإضاءة الخلفيّة الذكيّة على تحسين تجربة المشاهدة في بيئات مختلفة بأكثر راحة وبدون إجهاد العين.

إلى جانب التّجربة البصريّة الرّائعة، يوفّر الهاتف أداء سمعيّا غامرا بفضل مكبّرات الصّوت الاستريو المزدوجة وتقنية Real HD Sound 3.0، بما يمكّن من تعديل الصّوت حسب الحاجة، مثل الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الفيديو أو الألعاب. وبالنّسبة للمستخدمين الذين يرغبون في رفع مستوى الصّوت، يمكن لوضع Ultra Volume الترفيع فيه بنسبة تصل إلى 200% ممّا يسهّل سماع الموسيقى أو رنين الهاتف حتى في الأماكن كثيرة الضّجيج. وأثناء المكالمات الصوتية، يمكن أيضا زيادة مستوى صوت

سمّاعة الأذن بمقدار 3 ديسيبل دون التأثير على جودة الصّوت، حتى يتمكّن المستخدمون من سماع محادثاتهم بوضوح في جميع الأوقات.

وفي مجال التّصوير، تمّ تجهيز هاتف A78 بنظام متطوّر يشمل كاميرا رئيسيّة بدقة 50 ميجابكسل مع تقنيات جديدة تجعل من التقاط الصور ومقاطع الفيديو أسهل من أيّ وقت مضى. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام فيديو العرض المزدوج للتّصوير في وقت واحد من الكاميرتين الأماميّة والخلفيّة ودمج اللّقطات في مشهد واحد.

أداء سلس لمدة تصل إلى أربع سنوات

يتم تشغيل الهاتف بواسطة منصّة Snapdragon® 680 المحمولة التي توفر أداء قويا مع استهلاك محسّن للطاقة ومعدّ للمهام اليوميّة.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة ROM بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية الترفيع في مساحة التخزين إلى ما يصل إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة SD. كما يتضمّن أيضا تقنية توسيع ذاكرة RAM من OPPO، إلى ما يصل 8 جيجابايت إضافيّة للحفاظ على تشغيل الهاتف بسلاسة عند الحاجة.

ويستخدم نظام الحوسبة الديناميكيّ الذي طوّرته OPPO لزيادة السّرعة في التشغيل وفتح التطبيقات المختلفة والاستقرار بشكل عامّ، فهو يحافظ على تشغيل ما يصل إلى 19 تطبيقة في الخلفيّة في نفس الوقت بدون أيّ تأخير ملحوظ.

وبفضل كلّ هذه التّحسينات، يوفّر هاتف A78 أداء سلسا لمدّة تصل إلى أربع سنوات، ممّا يضمن للمستخدمين تجربة رائدة وطويلة الأمد مقارنة بالهواتف الذكيّة الأخرى من نفس السعر.

جهاز محسّن، نحيف وخفيف

سيكون OPPO A78 متاحا في تونس بلونين جديدين وعصرييّن: أخضر Aqua Green وأسودMist Black. وهو يرث نفس التّصميم الرّفيع للسلسلة A مع إدخال العديد من التّحسينات. ويمنح الإطار المركزي ذو الزاوية اليمنى 2.5 D إلى جانب الحواف النّاعمة مظهرا متكاملا وأنيقا للهاتف مع راحة في الإمساك به. كما يحتفظ الهاتف بخصائص سلسلة Reno، في التّصميم النّحيف والخفيف إذ يصل سمكه إلى 7.93 ملم ويزن 180 جراما فقط.

وعلى مستوى الجودة والمتانة المحسّنتين، تمّ إخضاعه بنجاح لاختبارات صارمة في مختبر OPPO لضمان جاهزيته والتأكّد من مدى مقاومته لتحدّيات الحياة اليوميّة، بما في ذلك السّقوط والخدوش.

نظام تشغيل أكثر ذكاء وخصوصيّة

تم إدماج نظام التشغيل ColorOS 13.1 لتوفير الرّاحة والخصوصيّة في هاتف A78. ومن بين الوظائف المميّزة نجد Screen Translate، الّتي تستخدم تقنية Google Lens لترجمة محتوى الشاشة بأكملها بنقرة واحدة من الشّريط الجانبي. ومع التّرجمة الذكيّة في 105 لغة، يمكن أيضا استخدام Screen Translate لترجمة النصّ المستند للصّورة. كما تستطيع تقنية Auto Pixelate التعرّف على المعلومات الحسّاسة واخفاءها تلقائيا بنقرة واحدة. ويحتوي نظام التشغيل على مخزن خاصّ تمّ تحسينه باستخدام معيار التشفير المتقدّم (AES) للحفاظ على الملفّات الشخصيّة وتخزينها بأمان.

إطلاق الهاتف بالسوق التونسيّة

سيكون الهاتف الذكيّ OPPO A78 متاحا في تونس باللّونين: الأخضر الشفّاف Aqua Green والأسود Mist Black اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 بسعر 999 دينارا تونسيا.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+. وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.

يمكن زيارة الموقع: https://www.oppo.com/en