توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الانتخابات والاتحاد الوطني للمكفوفين

وقّع رئيس الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع رئيس الإتحاد الوطني للمكفوفين توفيق الدبوسي، بالمقر المركزي للهيئة.

وأكد بوعسكر بالمناسبة، أهمية دعم الشراكة مع الإتحاد الوطني للمكفوفين وكافة المنظمات الوطنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، وإرساء علاقات تعاون وتشاور معها والاعتماد على مقترحاتها و خبراتها، لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف، ليس فقط كناخبين وإنما أيضا كمترشحين للانتخابات المحلية القادمة .

وذكّر في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، بأنّ الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 قد خصّص مقعدا بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت، مع اعتماد القرعة بين المترشحين من ذوي الإعاقة لشغل ذلك المقعد في كل المجالس المحلية، وعددها 279 مجلسا.

من جانبه، أشاد رئيس الإتحاد بمبادرة الهيئة التوقيع على مذكرة تفاهم وشراكة مع الإتحاد، معربا عن استعداد المنظمة لدعم المجهودات الراميـة إلى تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسار الانتخابي كناخبين ومترشحين، ووضع كافة إمكانيات الإتحاد البشرية والمادية على ذمة الهيئـة، من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية القادمة.