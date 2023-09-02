العودة المدرسية: الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية ومنح تلاميذ العائلات المعوزة

بنزرت: حجز 1،2طن من الفرينة المدعمة لدى مخبزة تعمد صاحبها عدم توفير الخبز المدعم للمستهلكين

سعيد ينهي مهام هذا المسؤول..#خبر_عاجل

إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

بداخلها 100 ألف دينار و3000 أورو: القبض على شخصين من اجل شرفة حقيبة إمرأة أجنبية في بنزرت

2023/09/02 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات فرقة الشرطة العدلية ببنزرت، عشية امس الجمعة، من ايقاف شخصين سرقا باستعمال ”النطر”، حقيبة امراة تحمل الجنسية الإيطالية مقيمة بتونس.
وكانت الامراةقد تقدمت الأحد الفارط بشكاية تفيد بتعرضها لعملية افتكاك حقيبتها باستعمال ”النطر” من طرف مجهول كان ملثما و التي كان بداخلها مبلغ مالي قدره 100 الف دينار من العملة التونسية و 3 آلاف اورو، حسب ما افادت به اذاعة الديوان نقلا عن مصدر أمني ببنزرت.
ووفق المصدر الأمني تم في مرحلة اولى التعرف على الجاني الذي اتضح انه اصيل منطقة السيجومي بتونس العاصمة حيث تحولت وحدات فرقة الشرطة العدلية الى مقر اقامته وقامت بالقاء القبض عليه و هو كهل يبلغ من العمر 38 سنة سبق له ان اشتغل لدى المتضررة و حجز جزء هام من المسروق الذي كان يخفيه لدى صديق له و حجز السيارة التي استعملت في عملية التنقل بين بنزرت و تونس.
هذا وباستشارة النيابة العمومية في الغرض اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة البحث معهما ومع كل من سيكشف عنه البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn