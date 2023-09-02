بداخلها 100 ألف دينار و3000 أورو: القبض على شخصين من اجل شرفة حقيبة إمرأة أجنبية في بنزرت

تمكنت وحدات فرقة الشرطة العدلية ببنزرت، عشية امس الجمعة، من ايقاف شخصين سرقا باستعمال ”النطر”، حقيبة امراة تحمل الجنسية الإيطالية مقيمة بتونس.

وكانت الامراةقد تقدمت الأحد الفارط بشكاية تفيد بتعرضها لعملية افتكاك حقيبتها باستعمال ”النطر” من طرف مجهول كان ملثما و التي كان بداخلها مبلغ مالي قدره 100 الف دينار من العملة التونسية و 3 آلاف اورو، حسب ما افادت به اذاعة الديوان نقلا عن مصدر أمني ببنزرت.

ووفق المصدر الأمني تم في مرحلة اولى التعرف على الجاني الذي اتضح انه اصيل منطقة السيجومي بتونس العاصمة حيث تحولت وحدات فرقة الشرطة العدلية الى مقر اقامته وقامت بالقاء القبض عليه و هو كهل يبلغ من العمر 38 سنة سبق له ان اشتغل لدى المتضررة و حجز جزء هام من المسروق الذي كان يخفيه لدى صديق له و حجز السيارة التي استعملت في عملية التنقل بين بنزرت و تونس.

هذا وباستشارة النيابة العمومية في الغرض اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة البحث معهما ومع كل من سيكشف عنه البحث.